Rossi: "Soldi per le esigenze locali"

Dalla seduta sul Bilancio in Regione, arrivano notizie buone per alcuni comuni. Il consigliere regionale Giacomo Rossi è stato il promotore di alcuni emendamenti. "Grazie alla Regione – sottolinea Rossi – ho fatto finanziare delle opere per i nostri territori per 60mila euro, seguendo come sempre dei criteri di priorità ed esigenza, distribuendo queste risorse in diversi comuni al di là delle loro appartenenze politiche e geografiche. Per Cagli, ho fatto erogare un contributo per la riqualificazione del campetto parrocchiale ad uso pubblico, a Mondavio ho fatto erogare un contributo per la riqualificazione degli spogliatoi del Campo sportivo di San Michele al Fiume ed un contributo per le manifestazioni ed eventi. A Borgo Pace e Lamoli, sono invece intervenuto con un contributo per l’acquisto di due defibrillatori. A Fratte Rosa acquisteranno un erogatore di acqua per la Scuola primaria Montessoriana, a Santo Stefano di Gaifa di Canavaccio, ho sostenuto la riqualificazione degli spazi pubblici retrostanti alla Pieve. Ad Apecchio ho fatto erogare un contributo per l’acquisto di un mezzo per la manutenzione dei campi sportivi e del verde pubblico. E poi ho sostenuto le De. Co. (Denominazioni Comunali) e la legge sulla Speleologia con 10mila euro".

am. pi.