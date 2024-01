Rossi sollecita Anas sul Furlo

Torna a far sentire la sua voce con solleciti all’Anas il consigliere regionale Giacomo Rossi di Civici Marche. Interviene di nuovo sui lavori in corso nel viadotto nord della galleria del Furlo che sta creando da qualche mese molti disagi con rallentamenti e con limite di velocità. Dice Rossi: "Dentro la galleria del Furlo c’è una ditta di segnaletica che sta lavorando. Chiedo di nuovo, l’Anas si è finalmente degnata di mettere mano alla mancante segnaletica di emergenza? Lo spero che lo faccia presto ed attendo risposte al riguardo anche perché come comunicato via Pec qualche giorno fa alla stessa Anas, provvederò con un esposto alla Procura della Repubblica qualora non ci mettessero mano entro il 31 gennaio. Non sto a scaldare la poltrona e continuo a seguire tutti i piccoli e grandi problemi che mi vengono segnalati e sollecito i residenti del nostro entroterra ad inviarmi le loro segnalazioni. Nelle mie possibilità di ruolo istituzionale cercherò sempre di segnalare, sollecitare e chiedere di intervenire agli enti competenti. Per il momento aspetto una risposta per regolarizzare la segnaletica al Furlo".

Mario Carnali