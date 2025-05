Rossi: "Urgente convocare il tavolo di filiera del tartufo"

Il Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi ha chiesto all’assessore regionale all’agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini, una urgente convocazione del Tavolo di filiera del tartufo. "Ho inviato ad Antonini – informa Rossi – una richiesta di convocazione urgente del tavolo del quale faccio parte in rappresentanza del Consiglio Regionale, per chiarire una questione che sta agitando non poco in questi giorni tutti gli attori della filiera del tartufo. Alcune Unioni Montane stanno disponendo di concedere nelle proprie aree demaniali delle concessioni limitate e a pagamento per la cerca e la raccolta dei tartufi, cosa peraltro prevista dai regolamenti e perfettamente legale. La questione sta però preoccupando i cercatori che ritengono che con l’istituzione di concessioni limitate da parte delle Unioni Montane, possano essere esclusi dalla possibilità di cercare i tartufi nelle zone dove da anni esercitano la loro attività ed allarma altresì i commercianti e le loro associazioni che temono dei cambiamenti sul mercato. Con la modifica della legge sulla raccolta e coltivazione dei tartufi nel 2022 – continua Rossi – abbiamo istituito il Tavolo permanente di filiera che deve sostenere le azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e che deve essere il luogo dove dirimere le questioni legate al mondo del tartufo. Per questo ho richiesto di convocare urgentemente il tavolo alla presenza delle Unioni Montane, per discutere della questione ed affrontarla con tutte le parti in causa".

am. pi.