’Rossini a Parigi’ protagonista a palazzo Montani Antaldi

L’appuntamento, imperdibile, è per domenica 10 dicembre alle 17.30 nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi dove andrà in scena Rossini a Parigi, ossia Il gran pranzo. Il 9 novembre 1823 Gioachino Rossini è a Parigi. L’11 novembre "La Pandore. Journal des spectacles, des lettres, des arts, des moeurs et des modes" annuncia quella che doveva passare alla storia come la più sontuosa celebrazione gastronomica francese del genio di Rossini. Al grand dîner di domenica 16 novembre partecipa la crème della capitale francese. L’eco di tale evento è tale che, pochi giorni dopo, il 29 novembre, al Theatre du Gymnase-Dramatique viene rappresentato il vaudeville in un atto Rossini à Paris, ou Le grand dîner, scritto da Eugène Scribe e musicato da Édouard Joseph Ennemond Mazères, in cui si ironizza sul sontuoso banchetto. Nella ricorrenza del bicentenario, lo storico della musica Marco Beghelli racconterà questo curioso e straordinario evento introducendo la lettura scenica del divertente vaudeville, commedia leggera in cui alla prosa vengono alternate strofe cantate su arie conosciute, interpretata da Antonio Boiano, Luca Cenciarini, Thomas Galli, Alessandra Paciotti, Mirko Rossini, Emanuele Savini, delle Voci dei Libri APS. ma.ri.to.