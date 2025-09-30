Rossini chiuso fino ad anno nuovo. Stucchi e tetto vanno sistemati. Spettacoli spostati allo Sperimentale

Teatro Rossini chiuso. Fine alla fine dell’ anno. All’annuncio del comune, in contemporanea con l’avvio di una serie di lavori, e’ seguito un comunicato dell’Amat che organizza la stagione teatrale per fire che gli spettacoli programmati a teatro verranno spostati allo Sperimentale in via Rossini, sotto il palazzo comunale. Annuncio questo poco gradito dsgli appassionati di prosa snche se Amat si e’ detta disponibile a rimborsare i costi degli abbonamenti alla stagione.

Una storia quella del teatro Rossini che è iniziata con la caduta di alcuni stucchi nella buca drgli orchestrali durante un concerto che precedeva l’ Italiana in Algeri, nell’agosto scorso. Classica ‘pezza’ con un grande telone sopra il palcoscenico per non interrompere il Rossini Opera Festival, dopodiché sono partite le verifiche da parte dei vigili del fuoco e i tecnici dell’ amministrazione. E il quadro che ne è uscito è stato quello di un vecchio di 200 anni che entra in ospedale. Non solo un problema di stucchi, ma anche infiltrazioni d’ acqua dal tetto.

"Avevamo già preso dai fondi di riserva 50mila euro - dice il sindaco Biancani - ma vista la situazione abbiamo anche deciso di procedere alla impermeabilizzazione. Ora bisogna vedere, alla luce del progetto quei 50mila euro basteranno. Non solo questo perche per fermare le infiltrazioni che potrebbero rovinare anche le pitture e gli altri stucchi, abbiamo messo in conto altri 500mila euro".

"Risorse importanti – prosegue il primo cittadino – che non avevamo previsto ma che ci impegnamo a trovare in tempi celeri perché è impensabile tenere chiuso il teatro per troppi mesi. È un bene storico centrale per la cultura della città e vogliamo continui a esserne tra i simboli più belli".

Insomma le casse sono vuote e per qussta ragione il primo cittadino annuncia: "Nei prossimi giorni andrò ad incontrare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio per avere un contributo".

Il progetto prima di partire deve ottenere anche l’ok da parte della Soprintendenza. I tempi stimati per concludere i lavori sono intorno ai tre mesi. Rapidità possibile perché’ c’ è l’urgenza e si può anche dare l’ appalto senza gara e cioè ad affidamento diretto. Il tutto se non usciranno problemi in corso d’opera. Comunque si va incontro ad una serie di ‘ traslochi’ perché la prosa programmata al teatro Rossini passa per forza di cose allo Sperimentale e gli eventi in calendario allo Sperimentale verranno dirottati all’auditorium Scavolini.

Era possibile procrastinare i lavori? No. "Purtroppo é emerso che, per tenere aperto il teatro, e quindi garantire la sicurezza del pubblico, tecnici e artisti – conclude Biancani – è necessario risanare con urgenza gli ornamenti".

m.g.