Rossini chiuso, la rivolta: "Chi chiede indietro i soldi perde la prelazione: e questo sa di ricatto"

Non si placa la protesta per il trasloco della stagione di prosa dal teatro Rossini, che chiude per lavori, al teatro Sperimentale. In totale erano stati sottoscritti poco meno di 1400 abbonamenti spalmati su quattro serate: primo spettacolo dal 9 al 12 ottobre con Paolo Cevoli. Comunque sia, e benché l’Amat che organizza la stagione ha messo sul piatto la possibilità di chiedere il rimborso, che può essere esercitato entro la giornata di oggi. Con una postilla: chi richiede indietro i soldi perderà però il diritto di prelazione sui posti per il prossimo anno. Fatto questo che qualche appassionato ha preso ed interpretato "come un ricatto".

Lamentele che sono emerse subito dopo che è stato dato l’annuncio da parte del sindaco che il teatro sarebbe stato chiuso per tre mesi, facendo slittare tutta la programmazione al teatro Sperimentale sotto il palazzo del Comune. "Ritengo profondamente scorretta – ci scrive Matteo S. – la gestione della campagna abbonamenti. Il giorno successivo alla chiusura della campagna abbonamenti e solo dopo che tutti avevano già acquistato, il sindaco Biancani ha annunciato la chiusura del Rossini e lo spostamento delle rappresentazioni. Io ho anche votato Biancani ma questa mi è sembrata una gestione un po’ da furbetti e questa cosa una città che vanta di essere stata Capitale della Cultura non le deve fare".

Alla domanda, ma volendo rimborsavano il costo dell’abbonamento, Matteo S., replica. "Vista la situazione mi sarei aspettato anche uno sconto perché una cosa è vedere lo spettacolo al teatro Rossini è invece tutt’altro storia è vederlo al teatro Sperimentale. E non solo questo perché sopra bisogna metterci anche, in caso di richiesta di rimborso, il fatto che uno si perde la prelazione per il prossimo anno. Se uno sapeva tutto questo prima magari acquistava il biglietto solo per le recite che interessano. Non è una bella storia. Poi perdere il diritto di prelazione al Rossini, visto che faccio parte di quei pesaresi che si sono messi in fila di prima mattina, è come dire che uno perde il posto barca al porto. Oppure per dirla in termini sportivi visto che io l’ho fatto da ragazzino era come fare l’abbonamento alle partite della Vuelle nel vecchio palasport quando si faceva la fila con tanto di coperta al seguito quando ancora era notte fonda. Una storia che non è piaciuta solo a me questa della prosa, ma a tanti altri per cui spero che il tutto non vada a finire nel dimenticatoio. Una brutta vicenda gestita da furbetti".

