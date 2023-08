Rossini da mattina a sera Ultimo recital al Museo

Anche oggi una full immersion rossiniana. Ma è obbligo segnalare una notizia legata al direttore di "Adelaide di Borgogna", Francesco Lanzillotta, che ha avuto un incidente stradale e quindi non potrà dirigere le repliche dell’opera. Al suo posto Enrico Lombardi.

Per i melomani due appuntamenti precedono la terza rappresentazione di "Eduardo e Cristina" di stasera. Si parte stamattina con l’ ultimo appuntamento al Museo Nazionale Rossini la serie dei Concerti al Museo, i recital voce e pianoforte che dal 5 al 17 agosto hanno visto alternarsi gli allievi dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" nell’esecuzione di alcuni tra i più celebri brani dalle opere di Rossini. Oggi (ore 11), protagonisti dell’ultimo Concerto al Museo saranno Vittoriana De Amicis (soprano), William Kyle e Giuseppe Toia (baritono) con l’accompagnamento al pianoforte di Giorgio D’Alonzo. Vittoriana De Amicis e Giuseppe Toia interpreteranno il Duetto Fiorilla-Don Geronio: "Per piacere alla signora" da Il Turco in Italia, Giuseppe Toia eseguirà l’Aria Califfo: "D’intorno il Serraglio" da Adina, mentre William Kyle canterà l’Aria di Taddeo: "Ho un gran peso sulla testa" da L’Italiana in Algeri. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel pomeriggio il primo dei Concerti lirico-sinfonici del Rossini Opera Festival. Alle 15.30 allo Sperimentale, protagonista il soprano Rosa Feola che debutta al Festival con Sesto Quatrini alla testa dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Concerto interamente dedicato alle musiche di Rossini: Sinfonia e Cavatina di Ninetta "Di piacer mi balza il cor" da La gazza ladra, Sinfonia e Cavatina di Fiorilla "Non si dà follia maggiore" da Il Turco in Italia, Sinfonia e Cavatina di Semiramide "Bel raggio lusinghier" dall’opera omonima, Sinfonia e Scena "Di mia vita infelice" e Cavatina di Amenaide "No, che il morir non è" dal Tancredi.

Rosa Feola (soprano), nata a Caserta, si è perfezionata all’Opera Studio dell’Accademia di S.Cecilia con Renata Scotto dove ha debuttato nel ruolo di Corinna nel Viaggio a Reims imponendosi all’attenzione internazionale vincendo il Concorso Operalia 2010 al Teatro alla Scala. Agli esordi dell’attività ha interpretato Ines nei Due Figaro di Mercadante diretta da Riccardo Muti. Sempre con Muti e la Chicago Symphony Orchestra ha fatto il suo debutto americano nei Carmina Burana di Orff al Millenium Park di Chicago, poi anche alla Carnegie Hall. Calca i palcoscenici dei più importanti teatri, dal Metropolitan Opera al Teatro alla Scala, e molti altri. Tra gli ultimi ruoli, la protagonista in Rigoletto al Metropolitan, Messa in Do minore di Mozart a Santa Cecilia, Don Pasquale ad Amburgo e Turandot a Zurigo.

