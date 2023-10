Rossini e note, la Cina è vicina: l'Orchestra Raffaello in tournée a Pesaro

Una tournée lunga 50 giorni (iniziata il 24 luglio e terminata l’11 settembre) e 16mila Km durante la quale i 50 componenti dell’Orchestra Raffaello (composta da 32 musicisti e cantanti di Pesaro e dintorni coadiuvati dall’Associazione Armonie in Villa di Pistoia) hanno toccato 25 teatri di altrettante città portando le note dell’opera simbolo di Gioachino Rossini, "Il Barbere di Siviglia", e l’arte di Pesaro, Città creativa della Musica Unesco, su e giù per la Cina. "A conferma dei solidi ponti che la nostra Pesaro ha con la Cina, un Paese su cui abbiamo anche incentrato la strategia internazionale della Capitale italiana della cultura 2024 – ha detto il vice sindaco Daniele Vimini - con la promozione del territorio e dei nostri elementi identitari: la musica e la cultura in primis. La tournée dell’Orchestra Rossini arricchisce le diverse proposte elaborate per l’estremo Oriente qualificando la città, il Conservatorio Rossini (che ha formato gran parte dei musicisti e cantanti dell’Orchestra) e Pesaro 2024". "L’Orchestra Raffaello – ha rimarcato il direttore d’orchestra, Stefano Bartolucci – ha effettuato 25 recite de "Il Barbiere di Siviglia" in importanti teatri delle principali città cinesi. L’opera è stata realizzata in forma scenica, avvalendosi dei bellissimi dipinti e filmati realizzati dal pesarese Giuliano Ferri, proiettati sui fondali dei giganteschi teatri cinesi. Il cast, formato da cantanti di livello internazionale, ha entusiasmato il pubblico cinese. Era composto da: Daniela Bertozzi e Federica Sardella (Rosina), Sultan Bakithzan e Carlo Morini (Figaro), Emanuele Giannino e Yuan Xu (il Conte d’Almaviva), Alberto Bianchi (Bartolo), Gianandrea Navacchia (Fiorello e Don Basilio) ed Anna Caterina Cornacchini (Berta). Il coro era formato da otto voci maschili. Coordinatore ed aiuto regista è stato Michele Caporaso mentre assistente alle luci Giacomo Gori.

Il successo è stato così grande che è stata subito confermata un’altra tournée di 27 recite di "Traviata" per la prossima estate 2024". Quindi il regista Giuliano Ferri ha aggiunto: "E’ stata una stupenda esperienza e nello stesso tempo una bella avventura realizzare regia e scene per il Barbiere di Siviglia. La musica di Rossini è giocosa ed imprevedibile con i suoi crescendo che si alternano a momenti di puro lirismo, come lo può essere un cielo nuvoloso durante una giornata ventosa. Le nuvole in ogni momento disegnano nuovi scenari per cambiare dopo pochi secondi. Ed è per questo che nelle video-scenografie che ho realizzato, il tema del cielo nuvoloso è perennemente presente, ora scuro per descrivere le arie di don Bartolo ora più trasognanti e poetiche per accompagnare le arie di Rosina. Ai cantanti, che sono stati bravissimi, avevo chiesto di giocare sul palco, senza trascendere nella caricatura, interpretando i loro personaggi con quell’aria sorniona tipica dell’autore che si riflette in tutte le sue note".

Luigi Diotalevi