Rossini, il grande ’cerotto’. Ecco la rete che stoppa l’intonaco pericolante

Un ‘cerotto’ profondo quattro metri e lungo 12, quanto tutto il palcoscenico del teatro Rossini. Così i tecnici hanno rimediato, dietro anche suggerimento dei vigili del fuoco, altre possibile cadute di pezzetti di intonaco dai rosoni che sono proprio sopra la ‘buca’ degli orchestrali e il palcoscenico. Perché domenica intorno alle 17 il tempo della musica cittadina, ha perso i pezzi, fortunatamente piccolo, tanto che il responsabile degli allestimenti scenici, Lorenzo Martinelli per far capire di cosa si trattasse, prende la mano e indica mezzo dito.

"Lì per lì racconta abbiamo sentito questo rumore ed abbiamo pensato che fosse caduto in terra un cellulare o qualcosa di simile. Poi abbiamo guardato dentro la buca degli orchestrali ed abbiamo visto il pezzettino di intonaco. La squadra dei vigili del fuoco che era presente all’interno del teatro ha avvertito subito di colleghi".

Al Rossini l’altro ieri pomeriggio per oltre un paio di ore ha sostato un grosso camion dei pompieri con una camionetta al seguito. E intorno alle 19,30 andava in scena "La cambiale di matrimonio" con la gente che iniziava ad affluire in piazzale Lazzarini.

"Con i vigili del fuoco sono anche arrivati i tecnici del Comune ed è stato effettuato un sondaggio su tutta l’area di quel grande rosone che è tra il palcoscenico e la buca degli orchestrali. I vigili del fuoco ci hanno detto, per mettere tutti in sicurezza, di posizionare un grossa rete al fine di evitare che eventuali nuovi distacchi potessero finire di nuovo in terra. Per fortuna nei depositi comunali avevamo questo grande telo bianco che è stato posizionato, ancorato e montato. Alla fine citando William Sakespeare ‘Tanto rumore per nulla’", dice Martinelli.

Per cui lo spettacolo si è potuto svolgere regolarmente "e devo dire la verità il pubblico presente non si è nemmeno accorto di questa lunga rete posizionata sul soffitto o perlomeno a noi nessuno ha detto nulla".

Al teatro Rossini per il Rof si devono ancora svolgere, oltre quello che si è svolto di ieri sera, altri cinque spettacoli tra opere e concerti. Ma trattandosi appunto di un grande ‘cerotto’ il problema di una messa in sicurezza del teatro si porrà a fine della manifestazione. "L’importante – dice il sindaco Andrea Biancani – è che la manifestazione possa proseguire dopodiché vedremo una volta terminati gli spettacoli di effettuare degli accurati controlli all’interno del teatro, sperando che i lavori non siano dispendiosi".

Sembra di capire, comunque, che se il Comune non avesse trovato nei depositi questo lungo telo l’agibilità sarebbe stata compromessa. Perché comunque, se anche un pezzettino di intonaco grosso come un dito fosse finito sopra la testa di qualche orchestrale durante lo spettacolo, precipitando da venti metri, qualche... danno poteva anche farlo.

Martinelli cita il sommo Bardo con l’opera ‘Tanto rumore per nulla’, anche se qualcuno afferma che forse qualcuno dovrebbe andare ad accendere una candela alla Madonna delle Grazie.

m.g.