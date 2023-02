’Rossini in Canto’, che musica Alloi e Ballico sono i protagonisti

Rossini in Canto è il titolo del concerto con cui il Circolo Amici della Lirica G. Rossini apre la manifestazione Buon (non) compleanno Rossini (santuario della Beata Vergine delle Grazie, domenica 19 febbraio, ore 21, ingresso libero). "Siamo onorati – sottolinea Giovanna Franzoni, presidentessa dell’Associazione – di inaugurare una manifestazione così prestigiosa e così ricca di iniziative importanti e che rappresenta per la nostra realtà anche un forte segnale di ripartenza". I protagonisti del concerto, il cui titolo è anche un gioco di parole che spiega la natura dell’appuntamento musicale - saranno il mezzosoprano Chiara Alloi e l’organista Mirko Ballico, autore delle trascrizioni per organo delle ouverture di Rossini che verranno eseguite per l’occasione, insieme ad alcune arie per voce e organo, tratte da Il barbiere di Siviglia, Semiramide, La Gazza Ladra, Guglielmo Tell. Il concerto vede la giovane ma già affermata Chiara Alloi accompagnata dall’organista Mirko Ballico, vincitore di premi a livello internazionale tra cui quello prestigioso di Innsbruk nel 2007.

"Nella tradizione del circolo – spiega Franzoni – che ha al centro la passione per il canto lirico abbiamo unito i due aspetti, strumentale e vocale, con l’intento di celebrare nel modo migliore il (non) compleanno di Rossini. Del resto – prosegue Franzoni – l’organo ospitato nel santuario della Madonna delle Grazie è uno strumento di tutto rispetto, risalente agli anni Sessanta del secolo scorso, a tre tastiere, straordinariamente eclettico e con una ragguardevole potenza fonica capace di rendere la ricchezza orchestrale dei brani in programma. Non possiamo dimenticare – aggiunge Franzoni - di ringraziare per l’ospitalità i Frati dell’Ordine dei Servi di Maria, nella persona del superiore Padre Roseto Saccà, che offrono al pubblico una cornice importante al concerto proprio in concomitanza con la celebrazione dell’anniversario dei Sette Santi fondatori dell’Ordine". Ente patrocinatore dell’evento è il Rossini Opera Festival.

Maria Rita Tonti