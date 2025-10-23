Rossini invece è d’accordo: "Primo esempio in Italia"

"Ci vuole il coraggio di iniziare un percorso che, per quanto in salita, porterà alla nascita dei poli scolastici in Italia – dice il preside Riccardo Rossini, dirigente del Marconi dopo Gustavo Ferretti – e al primo polo scolastico delle arti. Sono assolutamente favorevole, ma in una ottica di politica scolastica che preveda questo come primo passo verso la realizzazione a Pesaro del polo scientifico/tecnologico al campus con ITS annesso e quello agroturistico con il contributo del Cecchi e del Santa Marta". Per Rossini la strada da percorrere è quella prefigurata dalla Provincia nel documento sul dimensionamento scolastico, approvato 48 ore fa, nella sede di viale Gramsci.

Perché “il primo polo in Italia“? "E’ una progettualità – risponde Rossini – che pur nascendo una decina d’anni fa è attualissima. E’ infatti in linea con la direttiva nazionale che vuole l’istituzione di poli scolastici in grado ampliare, grazie all’affinità di più istituti scolastici in rete, l’offerta e gli stimoli didattici. Rafforzati e ammodernati tecnologicamente – continua Rossini – possono rappresentare un volano a supporto delle aziende del territorio e un impulso alla sperimentazione e alla ricerca. Quello proposto dalla Provincia composto da un liceo artistico, da un musicale e da un coreutico, sarà certamente uno tra i primi che vedremo sorgere. Da subito però si deve credere nel progetto, impegnando Comune, Provincia e Regione a investire in strutture e strumentazione. Con la perdita del musicale e del coreutico, il Marconi dovrebbe avere in compensazione, una iniezione laboratoriale che valorizzi la sua vocazione scientifica aumentandone l’efficienza e la qualità che ha sempre controddistinto la scuola dalla sua nascita ad oggi". Il percorso è, però, molto in salita. Intanto perché il Marconi ha votato contro all’ipotesi del Polo. Poi ad oggi si sa che dieci classi del musicale e coreutico potrebbero, dall’anno prossimo, essere dislocate in almeno due sedi (tra l’alberghiero Santa Marta, la Carducci, la Gaudiano, all’artistico Mengaroni) per liberare spazi al Campus di via Nanterre. Uno spezzatino che verrà riassorbito quando sarà trovato un edificio unico? E quale sarebbe? Inoltre con quali fondi e in quali tempi il polo sarà mai fatto?.

Solidea Vitali Rosati