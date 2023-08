Rossini Opera Festival 2023 Poda, la ricerca è incondizionata

di Claudio Salvi

Si apre stasera (ore 20), con la prima di “Eduardo e Cristina“ (diretta tv su Rai5), la 44ª edizione del Rossini Opera Festival. L’opera in prima moderna nell’edizione critica della Fondazione Rossini e l’ultima partitura sepolta che riaffiora dall’Atlantide rossiniana.

Jader Bignamini dirige l’Orchestra sinfonica della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Nel cast Enea Scala (Carlo), Anastasia Bartoli (Cristina), Daniela Barcellona (Eduardo), Grigory Shkarupa (Giacomo) e Matteo Roma (Atlei). Lo spettacolo è interamente affidato a Stefano Poda (regia, scene, costumi, luci e coreografie).

Stefano Poda Eduardo e Cristina è una prima assoluta. Quale è stato l’approccio a quest’opera di cui si sa pochissimo?

"Anche se si tratta di un’opera mai vista non ho voluto raccontare il libretto in maniera tautologica, né ambientarlo in qualche situazione riconoscibile in modo da spiegarlo meglio o trovargli chiavi di lettura concreta. Siamo malati di realismo, di cronaca e informazioni. La vicenda del libretto si riassume in uno scontro fra due opposti, fra padre e figlia. Ho quindi impostato tutto su un mondo distrutto e frammentato, polarizzato; una tragedia interna che trova uno spazio solido in uno spazio dell’anima e dunque sul palcoscenico. Soltanto alla fine il pubblico vedrà il quadro ricomporsi, come una sorta di appianamento di contrasti".

Il fatto di non avere riferimenti moderni in fatto di allestimenti rispetto all’opera le ha lasciato le mani più libere?

"Sinceramente sento sempre di avere le mani libere perché istintivamente non seguo né il passato, che tutti conoscono, né le mode presenti, che hanno le ore contate. Il mio processo creativo è immediato, viene da una ispirazione legata alla musica e non al concetto: non parto mai da un’idea cerebrale; piuttosto cerco di ascoltare la musica come lo scassinatore che gira e rigira la manopola della cassaforte aspettando il “click“. Quando il click arriva comincia un processo di creazione tutto personale che si trasferisce sul pubblico. Penso quindi che l’assenza di riferimenti influirà piuttosto sul pubblico che dovrà rielaborare tutto quanto senza avere precedenti".

Firmare tutto l’allestimento è più semplice (dovendo render conto solo a sé stessi), più complicato o semplicemente rende le sue responsabilità più grandi?

"Ho sempre lavorato così, per istinto, vedendo semplicemente nella mia mente le immagini dello spettacolo tutte insieme, senza bisogno di separarle in categorie contrattuali. Al contrario, benché il lavoro sia molto complesso, io lo concepisco come un’attività artigianale: il teatro come una bottega. Non so dire se sia un modo di lavoro più semplice, più complicato o più responsabile, banalmente è l’unico che mi funziona. La vita ha un suo mistero unitario: si può analizzare oppure intuire".

La sua prima volta al Rossini Opera Festival...

"È un momento anche commovente, perché ho scoperto una realtà che usa la sua grande storia non per inorgoglirsi vanamente, ma per puntare sempre al massimo dell’impegno, con modestia ma con ambizione. I tecnici, i laboratori, i lavoratori, tutti quanti ci tengono in maniera molto devota: la bellezza dell’Italia che ci piace, che si stringe attorno ai propri simboli".