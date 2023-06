Rossini-Raffaello unisce la provincia

A Urbino s’incorona il campione marchigiano dei giovani ciclisti. Domenica arriverà la seconda edizione della Rossini-Raffello, corsa della categoria Allievi ideata da Ciclo ducale, Alma Juventus Fano, Maurizio Radi di Fisioradi Medical center, Giacomo Rossi di Ca’ Virgina Resort e Fabio Francolini, vicepresidente Federciclismo provinciale, che unirà i due capoluoghi di provincia in un evento sportivo. "Invece di chiamarla “Pesaro-Urbino“, che in gergo ciclistico sarebbe stato più facile, abbiamo scelto il nome Rossini-Raffaello per un richiamo culturale ai personaggi storici delle due città – commenta Gian Franco Fedrigucci, presidente della Ciclo ducale –. Ci sarà la novità del Campionato regionale Allievi, atleti di 14-16 anni: ciò comporta che il primo marchigiano a tagliare il traguardo conquisterà la maglia di campione 2023. Abbiamo già 150 iscritti, da otto regioni, e con questa gara offriamo ai giovani un palcoscenico di alto livello, sia agonistico, sia paesaggistico, essendo l’arrivo posto sotto ai Torricini. La corsa sta anche attirando l’attenzione delle squadre nazionali più forti. Nell’evento siamo coinvolti insieme ad Alma Juventus Fano e ai tanti volontari che saranno sulle strade, in collaborazione con la Provincia e tutti i Comuni interessati dal tracciato. Alle premiazioni ci saranno anche l’assessore allo Sport di Urbino, Marianna Vetri, il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il presidente della Federciclismo Marche, Lino Secchi, e il consigliere regionale Giacomo Rossi". La seconda edizione sarà dedicata a Marco Ragnetti, giovane morto a 16 anni in un incidente stradale, nel 2022, che era tesserato per l’Alma Juventus Fano. Si parte da Pesaro alle 15.30, in piazza Del popolo, arrivo a Urbino tra le 17.30 e le 17.45, dopo 80 chilometri. Alla presentazione, Radi ha rimarcato "l’importanza di un progetto che anche quest’anno lega le due città capoluogo e tocca vari comuni", mentre Rossi ha sottolineato la sua positività anche da un punto di vista cicloturistico, visto l’indotto generato per le attività ricettive. "Apprezziamo l’iniziativa perché rivolta ai più giovani, che in genere faticano ad avere eventi di questo livello – commenta l’assessore Vetri –. Ci scusiamo per i disagi che ci saranno lungo le strade, ma ringraziamo i volontari e le forze dell’ordine che aiuteranno a garantire la sicurezza, un impegno che si trasmette senza guardare all’età". Durante la corsa, alcune strade saranno chiuse dalle 16 alle 18: la Sp9 a Schieti, via Guido da Montefeltro a Gadana, la Ss73 bis tra Tufo e Mazzaferro, via Comandino, via Di Vittorio, Ss73 bis var, via Giro dei debitori, via Gramsci, via Laurana, via Matteotti e corso Garibaldi a Urbino, Ss73 bis, via Metauro, via Benedetto Croce e Ss745 Metaurense a Fermignano.