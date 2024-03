Rossini servito sui piatti. Studenti chef, sfida finale

"Mangiare e amare, cantare e digerire", così Gioacchino Rossini descriveva la vita. Innamorato follemente della musica ma un’altra grande passione ribolliva nel suo cuore definendosi ‘pianista di terza classe, ma primo gastronomo dell’universo’. E proprio così oltre che tra le righe di uno spartito la sua poetica proseguiva servita su un piatto. Una figura simbolo per Pesaro che nell’anno da Capitale della Cultura 2024 toccherà anche i giovani delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti Alberghieri italiani con una sfida di gusto dal nome ‘Gioacchino Rossini Grand Gourmet’. Ma di che cosa si tratta? "Questa è un’iniziativa che coinvolge gli Istituti Alberghieri d’Italia in cui abbiamo contato un totale di 14 adesioni da parte delle scuole che si sono cimentate a ricreare piatti in chiave contemporanea con prodotti che Rossini amava, utilizzava e proponeva- spiega Daniele Vimini, assessore alla Bellezza-. Ora siamo giunti alla parte conclusiva del concorso che sarà proprio la mattinata del 7 marzo all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro la sfida finale in cui le 5 scuole finaliste porteranno il loro piatto ‘rossiniano’ davanti alla giuria che decreterà il vincitore a cui verrà consegnato un premio di 1000 euro per l’Istituto e proposte di stage qualificati per i ragazzi delle classi". Un lavoro di squadra che è stato anche un’ottima occasione di confronto per mettere alla prova la creatività, la curiosità e la bravura dei ragazzi stessi non solo nel comporre il piatto ma in tutto il percorso di ricerca sulle opere e sui tratti del grande Maestro.

"E’ stato un bel percorso dove i ragazzi si sono impegnati e cimentati molto sulla figura di Rossini grazie all’aiuto degli insegnanti lavorando anche sulla nostra guida dei vini regionali, un grande lavoro c’è stato", sottolinea Raffaele Papi, sommelier. Tanta soddisfazione nell’aria ma altrettanto curiosità per la mattinata finale che sarà speciale per tutti i concorrenti. "Preziosi sono stati i professori che han fatto sì che i concetti chiave siamo stati assimilati correttamente dagli studenti e il 7 marzo, vincitori o non, ad ogni Istituto doneremo l’Epistolario di Rossini per continuare questa ricerca gastronomica e musicale", afferma Catia Amati, segretaria generale Fondazione Rossini. Gli Istituti finalisti sono l’Istituto Alberghiero di Spoleto con ‘Tortellini in crescendo’, l’Istituto di Riccione con ‘Filetto alla Rossini in Riviera Adriatica’, l’Istituto di Carini con ‘Falso cono alla stracciatella con cacao perle e scaglie di cioccolato’, l’Istituto di Pordenone con ‘Overture Rossiniana’ ed infine l’Istituto di Senigallia con ‘Macaron Rossini’. "I ragazzi dell’indirizzo accoglienza inoltre hanno preparato un tour cittadino per gli Istituti che mercoledì arriveranno in città accompagnando i loro coetanei alla scoperta di Pesaro, giovedì ci sarà il grande evento proprio nella nostra scuola dove sarà presente anche una delegazione di un Istituto di Sarajevo", spiega Maria Rita Ortolani vicepreside Istituto S.Marta di Pesaro.

Ilenia Baldantoni