Rossini Swim Cup, in città oltre tremila atleti. A emergere il team corazzata neozelandese

Successo al Rossini Swim Cup 2025 E’ stato festival del nuoto a cielo aperto nell’impianto natatorio comunale "Osvaldo Berti". L’11^ edizione della Rossini Swim Cup, evento organizzato da Sport Village, ha portato in città 3.200 atleti-gara che si sono misurati in una competizione dal sapore internazionale. A emergere, bissando il successo dello scorso anno, la squadra neozelandese North Shore Swimming Club di Auckland, allenata da Graham Hill, tecnico di fama internazionale.

Al secondo posto la squadra ospitante Sport Village – Banca di Pesaro, davanti alla milanese Aqua Alpha. Le migliori prestazioni sono state nella Categoria Esordienti Anna Pelusi (Vela Nuoto Ancona) con tempo 34’’88 nei 50 rana, Grayson Coulter (North Shore Auckland) 1’56’’98 nei 200 stile, che è anche il nuovo Record Neozelandese. Nella categoria Ragazzi, Maria Vittoria Tomassini (Pol. Garden Rimini) 59’’99 nei 100 stile, Antonio Luzi (Sport Village) 4’11’’70 nei 400 stile. Nella categoria Assoluti, Chelsey Edwards (North Shore Auckland) 24’’99 nei 50 stile: nuovo Record Neozelandese; Simone Corbetta (Aqua Alpha) 52’’84 nei 100 stile, a parimerito con Diego Molinari (Vis Sauro Nuoto) che ha fermato il cronometro a 4’10’’58 nei 400 stile.

Davvero straordinaria la prestazione dei due neozelandesi, in particolare l’esordiente Grayson Coulter, un tredicenne capace di nuotare i 200 stile in meno di 1 e 57. Certamente un prospetto di avvenire nel nuoto internazionale. Buonissima con 868 punti Fina anche la prestazione della ventiquattrenne Chelsey Edwards che ha conquistato il nuovo record neozelandese con 24 e 99 nei 50 stile, ma ugualmente da segnalare la prestazione della olimpionica sudafricana Rebecca Meder nei 200 misti con 810 punti Fina. Al di là dei risultati è stata una grande festa del nuoto, per due giorni, nonostante l’adrenalina della gara, si è respirato un clima incredibilmente disteso, sportivo e amichevole.

