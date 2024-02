Rossini testimonial del gusto. Protagonista alla Bit di Milano. Chef stellati cucinano le sue ricette

Cultura ma non solo, anche buon cibo ispirato al "Cigno" di Pesaro. Sarà Gioachino Rossini in veste di testimonial di Pesaro Capitale della Cultura 2024 per la Regione, presente alla Borsa internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano (Allianz MiCo), in programma dal 4 al 6 febbraio: una delle fiere internazionali più importanti del settore dedicata sia agli operatori che ai viaggiatori. Il programma completo delle iniziative è stato presentato dal presidente della Regione Marche e assessore al Turismo Francesco Acquaroli, dal direttore dell’Atim Marco Bruschini, da una rappresentanza degli chef stellati marchigiani dell’iniziativa “Firmamento Stellato”, curata dall’Unione regionale Cuochi Marche e dal direttore dell’Accademia del Tartufo Giuseppe Cristini.

E a proposito di cibo, vino ed esperienze legate al territorio la squadra degli chef per l’occasione ha pensato uno showcooking al piano superiore dello stand con un menù dedicato tutto a Gioachino Rossini, eccellente compositore ma anche grandissimo gourmand. Proprio questo sarà l’evento clou di domenica 4 febbraio. "Ci presentiamo a questo importante appuntamento nazionale e internazionale – ha spiegato il presidente Acquaroli – con un programma ampio e variegato per far conoscere al mondo tutte le nostre eccellenze. Ci aspettiamo un trend a conferma del successo dello scorso anno. Puntiamo ancora sull’enogastronomia, settore in costante crescita e che ha reso quest’anno le Marche protagoniste su palcoscenici prestigiosi come Piazza di Siena a Roma e la Settimana della Cucina Italiana nel mondo, a Parigi. Attraverso le ricette e i nostri vini riusciamo a promuovere le Marche con tutte le infinite peculiarità che le contraddistinguono. Oltre la tavola naturalmente, c’è la cultura che quest’anno può contare anche sul valore aggiunto di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 e sul ritorno di immagine che sarà sicuramente positivo per la riconoscibilità di tutta la regione". In programma, ha proseguito il direttore dell’Atim Marco Bruschini "eventi con 85 comuni che presenteranno i loro progetti di accoglienza ai visitatori e alla stampa nell’auditorium ricavato nello stand di 313,5 metri quadrati con un soppalco di 80 metri quadrati. Sotto, lo spazio espositivo dedicato a Pesaro Capitale della Cultura e a Giochino Rossini, dove saranno in mostra due preziosi costumi di scena".

Davide Eusebi