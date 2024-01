Rossoni e il segreto di questa Vis: "Non molliamo di un centimetro"

Ha detto bene Stefano Rossoni, uno dei giocatori simbolo di questa Vis, al traguardo delle 150 presenze in biancorosso: "In altri tempi certe partite le avremmo perse, prendendo imbarcate clamorose". Spiegando al contempo il perché della porta inviolata (seconda di fila) al cospetto di una delle squadre migliori del lotto: "La nostra squadra non molla un centimetro, sa tenere il campo, sta sempre sul pezzo. Ha voglia, forza, consapevolezza". Insomma, il gruppo al di sopra dei giocatori. Ecco spiegato il pareggio contro la Carrarese, di cui nessuno può certo dolersi: perché se la vittoria in casa è ancora rimandata (manca dal lontano 22 ottobre), la serie utile prosegue e il processo di crescita va avanti. E poi perché va riconosciuto il valore dell’avversario, così come mister Calabro sull’altro fronte ha riconosciuto le qualità della Vis ("Squadra in salute"), alla quale ha riservato un trattamento particolare, ovvero un’aggressione alta costante. E una fisicità esasperata sugli attaccanti, talvolta ben oltre il regolamento (chiedere a Ottar Karlsson). Al di là dei numeri (11 tiri subiti) la Vis ha concesso poco: la traversa di Cicconi è l’unica vera palla gol, per il resto due buone parate di Filippo Neri e una raffica di colpi a salve. Il merito, in presenza di punte avversarie mobili ma di scarso peso specifico, è stato quello di tenerle alla larga dall’area. Bravi i difensori vissini, sia nelle uscite che nei ripiegamenti; notevoli alcune diagonali di chiusura. Di contro, la squadra di Banchieri ha compensato la difficoltà a far gioco e innescare le punte con la pericolosità sulle palle inattive: da lì sono venute due occasioni clamorose (prodezze di Bleve su Zagnoni e Rossetti) e una terza con Nicastro. Al dunque, è andata più vicina al gol la squadra di Banchieri.

La parola crescita, usata a più riprese dall’allenatore biancorosso, non è buttata là a caso. Basti un raffronto: la sua squadra ha raccolto 5 punti dalle partite che all’andata aveva perso. E il rendimento si mantiene costante a prescindere dagli interpreti. C’è poi l’uso attento delle sostituzioni: vedi quella di Ceccacci con Mattioli un minuto dopo l’ammonizione. Un cambio che è servito anche a tenere a bada lo scatenato Cicconi. Si è visto all’opera per un buon spezzone anche l’argentino Molina, ma non era partita da grandi opportunità.

Mancavano Tonucci, De Vries, Obi; Valdifiori è rimasto in panca. La squadra non ne ha risentito. Un punto alla volta, ‘in uno dei gironi più tosti che abbiamo mai avuto’, per usare ancora le parole di Rossoni. Vis sempre primatista in pareggi (12). E pure in ammonizioni: siamo arrivati a quota 70 e il dato deve condizionare anche agli arbitri, che ne affibbiano a piene mani anche in forma gratuita. Sabato in casa dell’Entella andranno in squalifica Iervolino e mister Banchieri, mentre Di Paola va in diffida, aggiungendosi a Tonucci, Pucciarelli e Da Pozzo. Il calendario non dà tregua (seguirà il Gubbio al Benelli il venerdì successivo; poi sarà tempo di derby). Restare sul pezzo è sempre il primo comandamento.