Rotary e Rotaract per l’ospedale

La Pasqua si avvicina e allora il Rotary Club di Urbino e il Rotaract Club Urbino Campus University hanno ideato un’iniziativa per l’ospedale di Urbino e in particolare per il reparto di pediatria. I club annunciato infatti di aver aperto la campagna di vendita benefica delle uova di Pasqua, nei classici gusti di cioccolato al latte o fondente, al prezzo di dieci euro l’uno. Il ricavato, fanno sapere dai club, sarà interamente devoluto alla raccolta fondi aperta dal Rotary Club di Urbino e Rotaract per il reparto di pediatria del nosocomio feltresco.

Nel dettaglio i fondi raccolti dalla vendita delle uova pasquali saranno devoluti per l’acquisto di uno spirometro, ovvero un macchinario necessario per la diagnostica e il “follow-up“ (quindi il controllo continuo o periodico della patologia e/o del paziente in cura) delle malattie polmonari pediatriche. Attrezzatura, questa, importante e necessaria per la diagnostica di patrologie al reparto pediatrico del Santa Maria della Misericordia. Per maggiori informazioni, prenotare e acquistare le uova di Pasqua è possibile contattare il numero di telefono 334 339 2313. fra. pier.