Rotary Rossini di Pesaro regala vacanza indimenticabile ad Annamaria ed Elvis

Grazie al Rotary Rossini di Pesaro per aver consentito all’Aias - Associazione italiana assistenza spastici - di far vivere ad Annamaria ed Elvis una splendida esperienza. Ospiti del villaggio vacanze "Holiday Family Village" di Porto Sant’Elpidio i due ragazzi hanno trascorso meravigliose giornate. Molte le attività quotidiane, dal risveglio muscolare mattutino, alla "pet therapy", agli spettacoli di magia, musica e balli. Per non citare la cucina. Aias rinnova il suo grazie al Rotary Rossini, al presidente De Rosa e ai suoi collaboratori per la quotidiana attenzione categorie più fragili.