"Rotatoria a San Costanzo: meglio del marciapiede inutile"

I membri di minoranza Ermenegildo Bevilacqua, Nicoletta Carboni e Domenico Carbone (in foto) in consiglio comunale non hanno votato la variazione di bilancio, scegliendo di astenersi. "Perché non condividiamo, né nel metodo, né nei contenuti, le decisioni economiche della maggioranza", evidenziano. Per quanto riguarda il merito, Domenico Carbone puntualizza: "Non siamo d’accordo sulla scelta di realizzare un marciapiede vicino all’incrocio della Provinciale 16 con Strada Mondolfo. Perché quello svincolo é uno dei più trafficati del paese e rappresenta un pericolo per i pedoni ma ancor di più per gli automobilisti e occorre ripensarlo completamente. Al riguardo é molto tempo che abbiamo proposto una rotatoria chiedendo all’amministrazione di farsi portavoce per una collaborazione con la Provincia, ma la maggioranza ce l’ha bocciata". "In questi anni – aggiunge il consigliere Bevilacqua - ho sempre cercato di tenere alta l’attenzione sulle frazioni e su Cerasa in particolare, dove c’è un problema di sicurezza stradale importante. Qui il completamento del marciapiede (previsto dalla giunta con la stessa variazione, ndr) è sicuramente positivo, ma si tratta di un risultato minimo rispetto alle numerose esigenze del nostro territorio". Sulla questione di metodo interviene Nicoletta Carboni: "C’è poca trasparenza e partecipazione. Il consiglio non viene convocato mai se non per le scadenze di legge. Manca il minimo confronto".

Sandro Franceschetti