Rotatoria di via Fratti. E’ conto alla rovescia

Conto alla rovescia per la rotatoria di via Fratti. "La ditta potrebbe iniziare da domani in poi. Più probabile che parta da lunedì – osserva l’assessore Belloni (foto) –. Per realizzare la rotatoria non sarà necessario chiudere o modificare la viabilità". Mentre per il cantiere della circonvallazione di Muraglia, a seguito delle esigenze dei tecnici incaricati da Società Autostrade, l’ufficio comunale ha disposto modifiche. Come da ordinanza, da oggi fino alla fine dei lavori in strada Carloni, nel tratto interessato dal cantiere, è stato disposto il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato. Mentre per un mese, dal 20 novembre al 20 dicembre, il restringimento di carreggiata, lato monte, interesserà strada Pantano Castagni.