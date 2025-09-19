Rotatoria orfana dell’icosaedro, nuove idee

Alla rotatoria della Croce potrebbe arrivare una grande macchina litografica. Dopo l’icosaedro, simbolo degli studi rinascimentali urbinati che riscoprirono la geometria classica, tolto due mesi fa dopo aver resistito vent’anni nell’incrocio alle porte della città, potrebbe essere la volta di un altro simbolo identitario della città ducale: l’arte della incisione e della stampa. La proposta, inoltrata al comune direttamente nelle mani del sindaco Maurizio Gambini alcuni giorni fa, è stata fatta da un nutrito gruppo di stampatori urbinati che vorrebbero valorizzare sempre più l’arte incisoria e tipografica che ha dato lustro a Urbino nel mondo. "L’idea è nata da tredici stampatori – spiega uno di essi, Egiziano Piersantini – ma ha subito trovato il favore di molte persone ed è non solo concreta ma facilmente realizzabile, anche perché la macchina litografica in questione è subito disponibile: la ho io nel mio museo alla Miniera e la metto a disposizione gratuitamente".

Si tratta di una imponente macchina piano-cilindrica per la litografia costruita negli anni ’20, delle dimensioni di circa sei metri per due e mezzo, tutta in metallo. Insomma un oggetto dal volume paragonabile all’icosaedro precedente, che non sfigurerebbe nella rotatoria e che incuriosisce per i tanti ingranaggi, piani, ruote e componenti che presenta. Andrebbe ovviamente modificata la siepe attualmente presente e messa una scritta corta e ben leggibile che spieghi cosa si sta ammirando. "Un oggetto evocativo di progresso e cultura – si legge nella proposta inoltrata al Comune – capace di raccontare al pubblico la tradizione tipografica e il contributo che Urbino ha offerto al mondo in questo campo. Ma la collocazione nella rotatoria di tale macchina rappresenterebbe il primo passo di un percorso più ampio di valorizzazione e l’avvio concreto del fare di Urbino una città della stampa d’arte. In tale prospettiva, noi sottoscrittori – prosegue la lettera – chiediamo che venga valutata la realizzazione di un adeguato spazio museale permanente per un Museo della Stampa, individuando nella fornace Volponi restaurata la sua sede ideale. Per oltre cinquant’anni gli stampatori di Urbino o usciti dalla gloriosa Scuola del Libro hanno portato in tutto il mondo la stampa urbinate, attirando nei loro laboratori artisti da ogni continente. È giusto celebrarli e celebrare la loro arte. Si può iniziare dalla rotatoria". Intanto, la macchina piano-cilindrica è pronta.

Giovanni Volponi