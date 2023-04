Rotatoria sulla Siligata: ci siamo Lavori e disagi, ma finalmente si fa

di Luigi Luminati

Al via i lavori di Anas per la realizzazione dellarotatoria di Siligata, un intervento che, dalle ore 12 di domani fino al 31 maggio 2023, comporterà la chiusura dello svincolo che dalla Statale 16 conduce a strada Fiorenzuola di Focara. La via sarà comunque utilizzabile per raggiungere le abitazioni per chi proviene dal centro abitato o dalla Panoramica. Previsto, sempre a partire da lunedì al 31 maggio, il senso unico "in discesa" per strada della Val Regina, la via sarà percorribile provenendo dal centro della frazione di Fiorenzuola in direzione della Statale 16. "Modifiche alla viabilità condivise – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività – con i tecnici di Anas e il Quartiere, coinvolto nelle decisioni per lo svolgimento di questo intervento strategico per la messa in sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione è sia di permettere la rapida esecuzione delle opere ad Anas, sia limitare i disagi per gli abitanti di Fiorenzuola".

Le strade di accesso per Fiorenzuola sono la Strada dei Pelati (ex Total, lato Pesaro) e Strada Vicolungo (Colombarone, lato Cattolica). Anas sta predisponendo un’apposita cartellonistica per l’indicazione delle strade di accesso alla Statale da Fiorenzuola. Mentre lo scuolabus svolgerà il consuto servizio scolastico. "Sarà necessario ‘alleggerire’ la chiusura al traffico – sottolinea l’assessore Belloni – della Panoramica (strada Provinciale 44) prevista la domenica mattina, fino al 31 maggio". Della rotatoria di Siligata si è lungamente parlato in una riunione indetta dall’assessore al Fare Riccardo Pozzi a cui erano presenti: l’assessore Enzo Belloni, I tecnici comunali Eros Giraldi e Ugo Baiocchi; il consigliere comunale Stefano Mariani, la presidente del Quartiere Jolanda Filippini, Il presidente dell’Ente Parco Silvano Leva; la comandante della Polizia Locale Francesca Muzzini, il capo di gabinetto del sindaco Massimiliano Amadori. I tecnici dell’Anas di Ancona.

"Si è cercato di limitare il più possibile i disagi, comunque inevitabili nell’ambito di un’opera importante e fondamentale, attesa dalla comunità della Siligata da oltre 20 anni. Stiamo parlando di un’opera finanziata da anni a livello regionale con 900 mila euro: "Pensiamo che la inevitabile chiusura del traffico – sottolinea Massimo D’Angeli – verso Fiorenzuola potrebbe durare trenta giorni invece che tre mesi. Dobbiamo dire a gran voce che abbiamo portato a casa un’opera fondamentale per il territorio di Fiorenzuola".