Rotatorie sponsorizzate al via. Dopo 15 anni

Via libera alle rotatorie sponsorizzate dai privati. "In dieci mesi – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – siamo riusciti ad avviare il progetto che le precedenti amministrazioni non sono riuscite a sbloccare in 15 anni. Questo grazie ad una forte volontà politica e alla collaborazione dei tecnici che hanno preso esempio dalle Amministrazioni vicine".

I privati potranno contribuire alla semplice manutenzione del verde o all’abbellimento e alla riqualificazione delle rotatorie attraverso opere architettoniche ed elementi decorativi. In cambio del loro contributo economico, avranno la possibilità di installare cartelli pubblicitari. Questo l’elenco delle rotatorie disponibili: rotatoria Canale Albani (via Canale Albani - intersezione via Papiria); rotatoria Aldo Moro – Trave (via Aldo Moro - intersezione Via della Trave); rotatoria via Roma – Via Flaminia (via Roma - intersezione via Brigata Messina); rotatoria Flaminia – Via Baviera (via Flaminia - intersezione Via Baviera); rotatoria Flaminia – via Moriconi (via Flaminia - intersezione Via Moriconi); rotatoria Frusaglia - Circuito Marconi (viale Frusaglia - Circuito Marconi); rotatoria Mameli – Gabrielli (via Mameli - intersezione Via Gabrielli); rotatoria Lido (via Carducci - intersezione Viale Cairoli); rotatoria Liscia (via Nazario Sauro - intersezione Viale I Maggio); rotatoria via Campanella - via VI Strada (Via Campanella - intersezione VI Strada); rotatoria via Campanella; rotatoria Bellocchi (via I Strada - intersezione XXVI Strada); rotatoria via Piceno fronte Coop (via Piceno - intersezione via Recanati/Arcevia); rotatoria via Einaudi - Area verde fronte Saipem (via Einaudi - intersezione Via Toniolo); rotatoria via Papiria - Campo d’Aviazione (via Papiria - intersezione S.C. Campo Aviazione); rotatoria Madonna Ponte (via Madonna Ponte - intersezione Montalcini fronte Uguccioni); rotatoria Piscina (via Mattei - intersezione Montalcini - strada comunale Campo d’Aviazione); rotatoria Camminate (strada Camminate - intersezione via Madonna Ponte); rotatoria Fano Center (via Einaudi - uscita parcheggio Fano Center); rotatoria Rosciano (via Campanella - località Rosciano); rotatoria via Campanella – Galileo Galilei (via Campanella - intersezione Via Galilei); rotatoria località Forcolo (Località Forcolo - intersezione via Sirani); rotatoria San Lazzaro (San Lazzaro fronte Palas Allende); rotatoria via Roma – Coop (via Roma - intersezione via Aldo Moro); rotatoria via Pertini – IV Novembre (via Pertini - intersezione via IV Novembre); rotatoria via Aldo Moro – Fanella; rotatoria viale Einaudi – Toniolo.