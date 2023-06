Rottweiler azzanna alla testa un meticcio Paura in piazza XX settembre, arriva la Polizia

Paura all’ora dell’aperitivo, ieri, in piazza XX Settembre quando un Rottweiler ha azzannato alla testa un meticcio di 12 anni. Minuti di angoscia, pianto e urla prima che il cane lasciasse la presa. "Me lo ha ammazzato" gridava l’anziana proprietaria del cagnolino con la testa nella bocca dell’altro, attorno al quale si è subito adunata una gran folla. Tra cui un signore forzuto che cercava di aprire con le sue mani le mandibole del Rottweiler e la commessa di un negozio vicino, volontaria del canile, che ha subito consigliato di gettare dell’acqua addosso al cane morsicatore. È anche grazie a questo accorgimento che si è alla fine riusciti a liberare il meticcio, che spaventato se n’è andato con la padrona in direzione di un veterinario. È rimasto invece in piazza il Rottweiler, col suo conduttore, in attesa della polizia locale che ha redatto un verbale sull’accaduto.