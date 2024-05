Rovere, Mengucci, Cecchini sono nella ’toto governance’

E’ trascorsa una settimana dalla discesa in A2. Sono stati giorni di silenzio e riflessione. La società ha esternato mezz’ora dopo la sconfitta di Venezia, diramando un lungo comunicato che lasciava presagire movimenti importanti e rapidi per costruire il futuro. Di passi ufficiali non ne sono stati ancora fatti, ma questa sarà una settimana cruciale con l’assemblea del Consorzio che andrà a costituire la nuova ‘governance’ della Vuelle, quindi Cda e presidente, che sarà naturalmente al suo interno. Sono circolati alcuni nomi di possibili candidati a far parte dell’organo ristretto decisionale del club e, in linea con il periodo elettorale, ci sta che prima di votare accada.

Uno dei nomi più gettonati è quello di Roberto Rovere, titolare di Brx, azienda di Montelabbate che produce banchi per bar, pasticcerie e gelaterie. Classe ‘65, Rovere fa parte del consorzio dal settembre 2019 grazie al tramite che fece Alessandro Mengucci di Consultinvest, altro nome molto caldo, forse anche per la carica di presidente. In questi ultimi anni Mengucci, a capo della filiale di Pesaro dell’azienda che per tre anni è stata anche main sponsor della squadra, si è dato parecchio da fare per ricreare una certa atmosfera al palasport, partendo con la creazione della Vuelle fan zone quando l’astronave era rimasta orfana della curva: dall’agosto del 2020 è responsabile dei rapporti con la tifoseria. Altro membro del Consorzio al quale il club aveva già in passato chiesto di ricoprire un ruolo più importante (si era pensato anche a lei per sostituire il dimissionario Amadori), è quello di Arianna Ranocchi: la figlia minore del compianto Giovanni, sempre molto attivo nel campo delle sponsorizzazioni sportive, era in procinto di aumentare il suo impegno – anche economico - in seno al club, ma ora la sua azienda è al centro di una vicenda complicata e questo non è il momento migliore. Un’altra pista porta a Massimo Cecchini, amministratore delegato di Str Automotive, l’azienda con sede a Villa Fastiggi (ma con un’unità operativa anche a Maranello) fondata da Vittorio Strapazzini: si tratta di uno degli ultimi ingressi fra i consorziati (entrarono nel luglio 2022) che si occupa del settore luxury delle auto come Ferrari e Maserati. Potrebbero esserci dei candidati pure fra i consorziati di fuori Pesaro (ad esempio Franco Cossiri della Rema Tarlazzi) o di fuori regione, ma è chiaro che sarebbe poi più complicato partecipare alle riunioni operative, anche se internet ha ormai annullato le distanze con le cosiddette ‘call’.

In attesa che l’assemblea faccia le sue scelte, c’è chi gioca ancora: oggi alle 18 a Modena, gli Under 17 della Vuelle allenati da Mattia Costa vanno all’assalto del pass per le finali nazionali in uno spareggio contro Tortona. Intanto, il terzo posto alle finali nazionali conquistato dagli Under 19 porterà in cassa un premio che si aggira attorno ai 50.000 euro. Bravi.

Elisabetta Ferri