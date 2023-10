Rsa in affanno, il budget è finito: "Pazienti a rischio dimissioni"

di Benedetta Iacomucci

In molte, se non tutte, Rsa del territorio, sta emergendo un problema di budget. Parliamo delle risorse che l’azienda sanitaria assegna alle strutture convenzionate, e che servono a sostenere le spese per la degenza degli utenti. E se le risorse finiscono prima del tempo? "A quel punto l’Ast, tramite l’Unità di valutazione (Uvi) potrebbe disporre le dimissioni per tutti: il ché non sarebbe solo un problema per i pazienti e le loro famiglie, ma anche per gli operatori che non possono certo continuare a lavorare in una struttura vuota". A parlare è Mariella Longarini, responsabile gestione servizi Cooss Marche, da cui dipende la Residenza Montefeltro di Urbino: sono 40 posti letto, al momento occupati da 20 degenti. Sono perlopiù anziani, ma anche soggetti più giovani con patologie importanti, o che hanno riportato una frattura. Ogni anno la struttura – come tutte le residenze convenzionate – riceve un budget dall’Ast, che quest’anno è stato persino più generoso. Però non è bastato. "Il problema – spiega Longarini – è che la richiesta è aumentata e le risorse si stanno velocemente esaurendo. Non è un problema che riguarda solo noi, ma un po’ tutte le residenze sanitarie assistenziali del territorio, che si trovano a fronteggiare una situazione delicatissima, anche rispetto alle famiglie che spesso non hanno le possibilità di occuparsi dei loro congiunti". Famiglie che al momento non sono state avvisate, in attesa di capire come evolverà la situazione. La ’scadenza’ è quella del primo novembre.

"In questi giorni – prosegue Longarini – siamo stati in contatto costante con l’Ast e con il Comune di Urbino. Dobbiamo verificare se possiamo proseguire l’attività e se il budget c’è ancora". In base alle norme per i primi 60 giorni la retta è a totale carico del sistema sanitario pubblico, dopodiché è compartecipata dall’utente. Capita spesso che a fine anno le risorse si assottiglino, "ma mai come quest’anno la situazione è parsa tanto importante" dice Longarini, che però mantiene un cauto ottimismo: "Noi ad oggi non abbiamo ancora chiuso la porta: stiamo trattando ogni giorno con Comune e Ast per tutelare i pazienti. Ma a un certo punto dovremo dare una risposta".

Sul perché le risorse siano terminate anzitempo, Longarini precisa: "Nessuno ha sprecato niente – sottolinea –. Abbiamo solo dato un servizio alla collettività e una risposta alle famiglie. Ma le richieste sono aumentate". Ma in base a cosa viene stabilito il budget? "E’ un calcolo equivalente alle giornate di degenza, ma se ci sono più anziani il conto sale. L’aumento della domanda ha tante letture: la badante che d’estate torna a casa, il covid passato, incidenti vari...". La soluzione pare una soltanto: "La Regione dovrebbe dare più soldi, perché questo è un problema di tutti i gestori". Lo è anche per i lavoratori: "La struttura lavora se ci sono ospiti sennò tutti a casa. Solo alla Rsa di Urbino parliamo di 25 persone tra ausiliari, infermieri, oss, medici...".