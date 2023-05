Ruba al Brico, paga ma non evita il processo

Sorpreso a rubare al Bricocenter (foto), lo portano in Questura, lui paga e il negozio gli rilascia anche lo scontrino. Totale per quattro pezzi: 36 euro. Conto chiuso? Tutt’altro. Il Lupin (fallito) di chiodi e bulloni è finito a processo con l’accusa di furto aggravato. L’imputato, un uomo di origini moldave, nel frattempo è tornato in Germania, dove risiede. Il giudice Andrea Piersantelli ieri ha citato il querelante, ovvero il direttore del Bricocenter, come testimone. Se questi alla prossima udienza, non si presenterà, la sua assenza sarà considerata come una rimessione implicita della querela. Il reato sarà così dichiarato estinto. E, a quel punto, il conto sarebbe davvero chiuso.

Un’ipotesi che si augura il difensore dell’imputato (l’avvocato Graziano Bichi ieri in sostituzione della legale d’ufficio Pia Perricci) per il quale, visto come si è risolto il furto, non ci sarebbe rilevanza penale ma si tratterebbe piuttosto di un inadempimento contrattuale. Il moldavo, dopo essersi impossessato di quei quattro pezzi del valore di 36 euro, era stato preso e portato dritto in Questura. Qui aveva messo mano al portafogli e pagato il dovuto. E il negozio aveva rilasciato lo scontrino a suggello dell’avvenuto pagamento. "Un atto con cui – spiega Bichi – il Bricocenter ha di fatto accettato la transazione". Ora la palla passa nelle mani del direttore del negozio. Se rimetterà la querela ufficialmente o in modo implicito, non presentandosi alla prossima udienza, l’imputato scamperà la condanna. Altrimenti, rischierà di pagare anche un secondo conto, ma stavolta alla giustizia.

