Ruba al camping di Marotta e si ubriaca: arrestato dai carabinieri

Furto in quasi flagranza, danneggiamento e violazione di domicilio: sono i capi d’accusa con cui i carabinieri di San Costanzo, agli ordini del luogotenente Roberto Stefani, hanno arrestato un giovane magrebino autore di un raid all’interno del Camping Cesano di Marotta. Il sistema d’allarme della struttura (attualmente chiusa) è scattato lunedì alle 8,30 e sul posto si sono immediatamente precipitati sia la proprietaria, che i militari. Durante il sopralluogo gli uomini dell’Arma hanno trovato e fermato un giovane nordafricano che ha cercato invano di nascondersi. Il proseguo delle verifiche ha consentito, poi, di appurare che era stata forzata la porta d’ingresso del bar ristorante del Camping, da dove erano state sottratte bottiglie di alcolici e monete per circa 200 euro. Parte delle quali, insieme alle bottiglie (scolate) sono state ritrovate dentro una casetta all’interno dello stesso camping, che presentava gli infissi forzati e ingenti danni anche al mobilio e agli impianti.

Dalla ricostruzione dei carabinieri sembra certo che il magrebino, insieme a un complice non identificato (l’arrestato ha detto che era in compagnia di un amico poi dileguatosi), abbiano rubato bevande e denaro dal bar e poi bivaccato nella casetta procurandovi, anche a causa dei fumi dell’alcol, notevoli danni. Ieri al Tribunale di Pesaro la convalida, dopodiché il giovane è stato rimesso in libertà.

s.fr.