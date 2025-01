Ruba alcolici e si scaglia contro la guardia giurata. San Silvestro: atti vandalici, fioriere nel mirino

Ruba alcolici allo Spazio Conad in via Gagarin e poi si scaglia contro la guardia giurata. E’ quanto avvenuto al centro commerciale della Torraccia dove la Volante della polizia ha arrestato un pesarese di 54 anni. L’uomo aveva rubato della merce all’interno del supermercato ma è stato scoperto dal vigilantes che ha cercato di bloccarlo. Per tentare di fuggire alla presa l’uomo si è fiondato contro la guardia ma la polizia, intervenuta tempestivamente, ha fatto scattare le manette per rapina impropria. La nattina di San Silvestro in tribunale a Pesaro si è svolta l’udienza di convalida.

La notte del 31 è trascorsa in maniera relativamente tranquilla. Sono stati registrati alcuni atti vandalici ai danni, in particolare, di fioriere. Alcuni maleducati, in centro, hanno invece rovesciato la spazzatura in mezzo alla strada richiedendo al personale addetto alla pulizia di raccogliere una gran quantità di rifiuti. A Urbino, invece, un uomo è stato denunciato per ubriachezza.

Anche in questo caso è intervenuta la polizia.