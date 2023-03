Ruba e spintona cassiera Giovane resta in carcere

Ruba bibite, barrette, dolciumi, rasoi e fugge dalle casse self service dopo aver spintonato la cassiera. Il colpo all’Ipercoop risale allo scorso dicembre. A febbraio ne mette a segno un altro, ma questa volta arraffa bottiglie di superalcolici. Lui è nigeriano di 29 anni e ieri, difeso dall’avvocato Isabella Pasqualini, è stato sentito in interrogatorio di garanzia per il fatto di dicembre. E davanti al giudice Antonella Marrone ha negato di essere lui l’autore della rapina aggravata. "Non sono stato io, non mangio quella roba" ha dichiarato il nigeriano. Che intanto resta in carcere in attesa degli sviluppi delle indagini. E del probabile processo. e. ros.