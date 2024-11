Ruba un furgone, fugge a tutta velocità e resta coinvolto in 3 incidenti: arrestato

Pesaro, 23 novembre 2024 – Arrestato per aver rubato un furgone. Le manette sono scattate mercoledì scorso per un 38enne pakistano senza fissa dimora in Italia al termine di un’attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano. L’uomo, nel primo pomeriggio a Pesaro, aveva rubato un autocarro e poi si era allontanato in fretta per poi fuggire a folle velocità verso Fano.

Durante la fuga è rimasto coinvolto in tre incidenti stradali ma ha comunque continuato imperterrito la sua corsa.

Sono state immediatamente diramate le ricerche fino a quando un equipaggio del radiomobile ha intercettato il veicolo, con l’uomo a bordo che aveva già raggiunto Fano. E’ stato fermato e arrestato dai militari per furto aggravato. Giovedì scorso è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.