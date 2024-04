Ruba il bancomat all’amico invalido e compra i Gratta e vinci

Col bancomat del compagno di camera, per giunta invalido in maniera permanente, comprava i "Gratta e Vinci" con cui si illudeva di guadagnare soldi per poi comprarsi la droga. E’ quanto ha scoperto la squadra Volante dopo che la persona derubata si era accorto di ammanchi sul suo estratto conto e aveva denunciato tutto. Gli agenti della Volante vedono dove sono stati fatti gli acquisti, e acquisiscono le immagini di sorveglianza del locale. Da lì è un attimo capire che il responsabile del fatto era appunto un italiano 40enne, già noto: ha ammesso di aver preso il bancomat al compagno per poi comprarsi, in caso di vincita, la droga.

Altro furto, poco prima di Pasqua. Una donna, dopo aver fatto la spesa e pagato, dimentica il portafoglio sulle casse automatiche di un supermercato. Anche in questo caso, i poliziotti vedono nelle immagini delle telecamere l’atto del furto da parte di un uomo che nasconde subito il portafoglio nel casco della moto, dopo aver anche lui pagato alla stessa cassa automatica della donna. Caso vuole che un dipendente della questura libero dal servizio, che va a fare la spesa nello stesso supermercato, l’8 scorso, veda un motociclo identico a quello usato dal ladro. Lui e i poliziotti attendono che arrivi il proprietario, e lo bloccano. E’ un italiano 50enne, che prima nega, poi confessa.

Oggi alle 10 si svolge la Festa della Polizia, ingresso dalle 9,30, auditorium Scavolini.