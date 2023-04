Ruba le password alla moglie per leggerle le email: patteggia

Sospetta che la moglie lo tradisce e con le sue password, le legge mail e messaggi sui social. Ieri, quel marito che si era trasformato in detective, un agente di commercio di Fano di 44 anni, ha patteggiato la pena a un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. Pena sospesa. La vittima, la moglie, una 43enne psicoterapeuta, con la quale è in corso la separazione, si era costituita parte civile. Ma con il patteggiamento, la donna non ha potuto avanzare alcuna pretesa risarcitoria in sede penale e si è vista liquidare solo le spese legali (assistita dall’avvocato Francesca Santorelli).

È una storia che, al pari di tante altre di quelle che arrivano al capolinea, ma soprattutto in Tribunale, si sviluppa sullo sfondo di un rapporto molto conflittuale. Ad aumentare le tensioni, a un certo punto, sarebbe arrivato anche il sospetto, da parte dell’uomo, del tradimento. Secondo l’accusa, lui si sarebbe impossessato delle password della coniuge per poter entrare nella sua casella di posta e passare al setaccio tutte le mail, oltre che i social, alla ricerca di testi compromettenti o che comunque confermassero la sua convinzione. L’imputato (difeso dall’avvocato Silvia Pezzolesi) ha invece negato di aver preso indebitamente i codici di accesso e ha detto di averli avuti dalla moglie. È stato anche accusato di averla inseguita. Ieri ha intanto chiuso il fronte penale con il patteggiamento.