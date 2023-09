Ruba monopattino: inseguito e placcato

Prima ha rubato un monopattino parcheggiato in via Roma. Poi ha aggredito il proprietario che l’aveva rincorso fino alla rotatoria del Pincio. Per questo è stato arrestato un 26enne italiano, residente fuori regione ma domiciliato a Fano, conosciuto alle forze dell’ordine quale assuntore di droghe pesanti. Ieri il Gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto con divieto di dimora nella provincia.

Era l’ora di pranzo, martedì, quando un fanese ha appoggiato il monopattino elettrico sul cavalletto, per entrare al volo da Fidomania, in via Roma. Non ha fatto in tempo a entrare che ha visto un giovane salire sul suo monopattino e fuggire, senza troppa dimestichezza. E così si è messo subito al suo inseguimento. Pochi minuti dopo proprietario e ladro si sono ritrovati fianco a fianco dietro il gabbiotto della polizia locale che si trova tra via Roma e viale I Maggio. "Ridammi il monopattino" ha urlato il proprietario tirando a sé il mezzo. Il 26enne glielo ha lasciato senza troppe resistenze. Ma quando l’altro ha tirato fuori il cellulare per fargli una foto, il 26enne lo ha cinto dalle spalle, strattonandolo con forza per poi gettarlo a terra e fuggire a piedi. I passanti hanno chiamato la Polizia che in via Tomassoni l’ha placcato e ammanettato.

ti.pe.