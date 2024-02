Ruba per otto notti di fila nello stesso locale

Per una decina di giorni, quasi tutte le notti, si è introdotto dentro L’Insalatiere di viale Adriatico: ha preso dal frigo 4 birre Ichnusa e poi è uscito richiudendosi la porta dietro le spalle. La prima volta, per 4 birre mancanti, il titolare ha lasciato perdere. Ma quando ha visto che la storia si ripeteva, Alberto Agostinelli ha sporto denuncia contro ignoti. L’altra notte l’epilogo di una storia di disagio che però infastidisce e crea danno alle imprese della città. Erano le 5 del mattino, infatti, quando gli agenti del Commissariato di Fano hanno svegliato Agostinelli per avvisarlo che la storia si era ripetuta per l’ottava volta, ma che in questa occasione avevano fermato il responsabile del furto, un fanese di 50 anni. "Era una settimana che forzava la porta, prendeva 4/6 birre e se ne andava - racconta Agostinelli -. Anche se l’importo è irrisorio dà fastidio che la gente ti entri in casa. Tra l’altro ogni volta suonava l’allarme, ma per quando arrivava la vigilanza questo se n’era già andato. Richiudeva persino la porta, anche se alla fine l’ha rotta". In qualche occasione il ladro se n’era andato via anche con il fondo cassa, poche decine di euro per un totale di circa 300. Dopo la denuncia di Agostinelli la polizia ha predisposto un servizio mirato, individuando, ieri mattina alle 5, un uomo che camminava spedito in viale Adriatico in direzione dell’Insalatiere e che, dopo aver armeggiato per qualche istante, riusciva ad aprire la porta finestra introducendosi nel locale. Poco dopo ne usciva con addosso le solite 4 Ichnusa. Bloccato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Indagini in corso per collegarlo ai precedenti furti.

ti.pe.