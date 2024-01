Ruba portafogli a una fedele in chiesa. La polizia lo scova grazie ai ’like’ di Fb

Se sei un ladro, meglio non lasciare troppe tracce in giro, neanche su Facebook. Se poi trovi i poliziotti (della Volante) che le sanno seguire molto bene, allora per il ladro la faccenda si mette male.

Chiedetelo a un 50enne che in effetti negli ultimi tempi si era dedicato a una certa forma di "appropriazione indebita", anzi ai furti. Gli ultimi due sono stati ripresi dalle telecamere.

E uno di questi avviene in una chiesa della città, l’altro ieri pomeriggio. L’uomo adocchia una fedele, che ha una borsa al suo fianco. La donna va a fare la comunione, torna alla panca, si inginocchia e prega, e mentre lo fa, l’uomo le infila una mano nella borsa e le porta via un portafogli Louis Vuitton originale, con una modesta cifra in contanti dentro. Lui, come il fedele più timorato di Dio, fatto il borseggio si fa il segno della croce e si allontana.

Si avvicina alla donna un uomo che era nella chiesa alla stessa ora, e le dice "guardi che io ho visto quella persona che le si avvicinava, era un po’ strano, lei tutto ok?". La donna controlla la borsa e si accorge che in effetti le manca il portafogli. Va a denunciare il tutto alla polizia. Gli agenti della Volante guardano le immagini. E uno di loro si ricorda che durante un controllo, pochi giorni prima, aveva fermato quel tipo: quindi risale al nome, primo passo importante. Lo cercano su Facebook e trovano il profilo. Secondo, l’uomo in alcune foto recenti sul profilo ha addirittura gli stessi vestiti di quelli che aveva quando lo ha ripreso la telecamera.

Ma soprattutto, attraverso l’analisi dei ’like’, gli agenti riescono a trovare chi è la sua fidanzata, perchè in realtà l’uomo non risulta avere un domicilio in provincia. Vanno a casa della donna, chiedono dove lavora il suo compagno, lei lo dice. La polizia ieri mattina lo va a trovare sul posto di lavoro, lui fa l’artigiano in una ditta della provincia. L’uomo confessa i furti. Viene quindi denunciato per quelli che lui ammette, compreso quello della chiesa, mentre per un altro colpo gli agenti stanno facendo verifiche. Infine, l’uomo dice anche che il portafogli lo restituirà: lo aveva preso perché voleva fare un regalo di compleanno alla fidanzata.

r.pes.