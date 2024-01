Ruba quattro scooter in un garage. Dei ragazzi lo riconoscono in strada

Lo hanno riconosciuto dei ragazzi, suoi coetanei, quando in sella a uno scooter che aveva rubato poche ore prima, si è fatto vedere in via Enrico Fermi, a Montecchio di Vallefoglia. Viaggiava tranquillamente su quello scooter, uno Scarabeo rosso, come se fosse suo. Alcuni dei giovani hanno visto che quello scooter apparteneva invece al loro amico. Era stato rubato la notte tra il 17 e il 18 scorsi, in un garage di un condominio in località Le Grotte, sempre a Montecchio.

Il presunto autore dei furti è un 17enne, del posto, italiano. Della sparizione degli scooter, prima degli amici del proprietario dello Scarabeo rosso, si sono accorti anche il mattino successivo anche i residenti del condominio, che avrebbero visto dei segni di effrazione sulla serranda del garage. A quanto risulta, il ragazzo avrebbe tentato di rubare e di smontare diversi motorini, in tutto quattro, tirandoli fuori uno dietro l’altro appunto del garage e da lì avrebbe iniziato a smontarli, perché evidentemente voleva poi rivendere dei pezzi. A un certo punto qualcuno ha avvertito i carabinieri.

Tre di questi scooter sono stati recuperati, mentre uno ancora risulta non rintracciato. Ad aiutare i carabinieri della stazione di Montecchio, che hanno svolto le indagini sul caso, anche le immagini di alcune telecamere della zona che avrebbero ritratto il minorenne a bordo di uno scooter. Il ragazzo è stato quindi identificato e denunciato dai militari per furto aggravato, alla procura dei minori, vista l’età.

Lo stesso minorenne, era stato filmato e fotografato dai ragazzi quando è comparso nei pressi del bar in via Fermi, e sia il video che le foto che lo ritraevano erano state postate su Facebook.