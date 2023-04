Ruba tre bottiglie di superalcolici Condannato a tre anni

Tre anni di reclusione. Tre, come le bottiglie di superalcolici che si è scolato al bar di un hotel dove era entrato dopo aver rotto una tapparella. Una "bravata" che un 54enne di Cerignola, senza fissa dimora, ha pagato a caro prezzo. La procura aveva chiesto una pena di oltre 4 anni per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di dare le proprie generalità, violazione di domicilio e del foglio di via. Ad aggiungere peso sulla bilancia, una sfilza di precedenti. Il fatto risale a settembre 2022. Il 54enne si era intrufolato nell’albergo Rivazzurra in viale Trieste ed era andato al bar dove aveva svuotato quasi tre bottiglie. Ma i proprietari che erano all’interno hanno sentito i rumori e chiamato le forze dell’ordine. Arrestato, l’uomo aveva opposto resistenza ai carabinieri con tanto di minacce.