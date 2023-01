Rubano abiti costosi nei negozi Ma a Bellocchi trovano la Polizia

Ladri furbi, ma non è bastato. Con uno stratagemma facevano razzie addirittura durante l’orario di aprtura nei negozi di abbigliamento, ma ieri gli agenti del commissariato di Fano sono riusciti a bloccare due soggetti che stavano rubando in un negozio di vestiti della zona di Bellocchi. Sono due italiani, e il commissariato darà nei prossimi giorni particolari più esaurienti sull’operazione. Al momento si sa che i due staccavano le etichette antitaccheggio dai capi di abbigliamento, ovviamente cercando di scegliere gli articoli di vestiario più costosi, poi in qualche modo riuscivano a farli uscire dal locale senza che il proprietario del negozio se ne accorgesse. Al Commissariato erano giunte nei giorni scorsi denunce in tal senso, e ieri quindi gli agenti erano preparati. Il proprietario del negozio di Bellocchi quindi ieri deve essersi accorto di qualcosa e quando ha chiamato la polizia gli agenti erano pronti a intervenire. Poi sono scattate le manette, in flagranza. I due italiani sono stati portati prima al commissariato poi a Villa Fastiggi, a diposizione dell’autorità giudiziaria.