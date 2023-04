Rubano bancomat per bere a scrocco: denunciati

Hanno rubato un portafogli e poi si sono fatti dei drink utilizzando il bancomat trovato al suo interno. A individuarli e denunciarli son stati i carabinieri di Terre Roveresche, guidati dal luogotenente Antonio Meduri. A carico dei responsabili, una coppia di cinquantenni del posto, figurano i reati di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta bancomat. Tutto è nato dalla denuncia ai militari di una donna, presentatasi al comando dei carabinieri per evidenziare che all’interno di un bar del posto le era stato sottratto il portafoglio mentre stava consumando la colazione. La signora, accortasi del furto qualche giorno dopo, ha riferito agli uomini dell’Arma che prima di rendersi conto della mancanza della tessera e di effettuare il suo blocco, gli ignoti avevano fatto in tempo a utilizzarla per effettuare diversi acquisti di importo ciascuno inferiore ai 25 euro, evitando così l’inserimento alla cassa del codice Pin. In particolare, la coppia aveva usato il bancomat per farsi delle bevute in un locale di Fano. E proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza di questo esercizio, i carabinieri hanno potuto accertare che gli autori delle transazioni illecite erano i due 50enni, già noti per fatti analoghi, denunciati. Gli stessi carabinieri hanno poi dato esecuzione a due provvedimenti di carcerazione: nei confronti di una donna di 47 anni di Pesaro, destinataria di una condanna definitiva alla pena di 5 mesi per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale; e di un trentenne di origini campane, che era ai domiciliari a Orciano, che dovrà scontare 6 anni e 8 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.