Rubano carta credito e bancomat e prelevano dal conto 2850 euro

Avevano rubato il bancomat e la carta di credito dall’auto di una signora di Pergola, usandoli per prelevare 2.850 euro da una banca di Padova. Pensavano di averla fatta franca, ma l’indagine dei carabinieri della città dei Bronzi ha portato, dopo oltre tre mesi, alla loro denuncia. Si tratta di un 50enne della provincia di Treviso e di un 39enne del Padovano, con precedenti. Erano circa le 19 del 4 ottobre quando la donna pergolese parcheggiava la propria vettura in piazza Brodolini, chiudendola a chiave, per andare alla piscina comunale. Nel riprendere la macchina la donna si è accorta che lo sportello anteriore era stato forzato e che dalla borsa lasciata dentro all’auto mancavano bancomat e carta di credito. Lo stesso giorno i malfattori eseguivano due prelievi, per un totale di 2.850 euro, in una banca di Padova, dei quali la signora si accorgeva all’indomani, controllando l’estratto conto. Immediata, a quel punto, la denuncia ai carabinieri, ai quali la vittima riferiva un particolare risultato determinante: prima di lasciare l’auto aveva notato poco distanti due uomini, di alta statura, stazionare vicino al parcheggio. I militari hanno acquisito subito le immagini dello sportello bancomat, ma i soggetti erano di fatto irriconoscibili, avendo effettuato il prelievo entrambi con la mascherina e col capo coperto. Sulla scorta del particolare fornito dalla donna, i militari hanno acquisito però anche le immagini degli impianti di videosorveglianza degli esercizi commerciali vicini ai quali i due uomini erano stati visti, e da queste è emersa la spiccata somiglianza con i soggetti dei prelievi. A quel punto c’era solo da dare un nome ai volti: obiettivo raggiunto attraverso la consultazione degli archivi di soggetti dediti a tali reati. I due sono stati deferiti per concorso nel furto delle carte di credito e utilizzo fraudolento delle stesse.

Sandro Franceschetti