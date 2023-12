Rubano i regali di Natale. La beffa prima della festa

Rubati i giocattoli per i bambini e i regali di Natale. E’ la disavventura vissuta da tre donne residenti a Pesaro, le quali si erano messe in viaggio per la Puglia alla vigilia di Natale per trascorrere i giorni delle festività natalizie assieme al resto della famiglia. Tutto è cominciato la mattina del 23 dicembre scorso. Le tre donne avevano fatto spesa a Pesaro, acquistando nei negozi della città alcuni regali che hanno sistemato nella proprie auto e che avrebbero dovuto consegnare ai loro famigliari una volta arrivate a destinazione a Foggia. Quindi si sono messe in strada per un lungo viaggio durato oltre cinque ore. Una volta arrivate nella città pugliese hanno parcheggiato l’automobile nello spazio di famiglia. Un box privato che hanno ritenuto sicuro, al punto di non avere messo al sicuro, nascondendoli, i giocattoli e gli altri regali acquistati per figli e nipoti. "Li abbiamo lasciati semplicemente in auto, pensando che non sarebbe accaduto nulla", hanno spiegato. E invece è successo il fatto che poi ha rovinato il loro Natale, ma soprattutto quello dei figli e dei nipoti che aspettavano i regali da Pesaro. Quando infatti le tre donne sono andate a prendere i pacchi che avevano lasciato nella propria auto il giorno prima, non li hanno più trovati. Era la vigilia di Natale, il momento più atteso: quello di portare i regali sotto l’albero e di scartarli assieme a figli e nipoti, donando loro la sorpresa tanto attesa e vivendo un momento di gioia in famiglia. Nulla di tutto questo, ma qualcosa di molto peggio: "Siamo scese e abbiamo scoperto che i regali non c’erano più", hanno commentato le pesaresi con rammarico: ignoti infatti avevano forzato sia il box dove era custodita l’auto, sia la stessa automobile. Spariti i regali e anche i giocattoli attesi dai nipotini. Un furto che ha guastato l’allegria del Natale, facendo scendere un velo di mestizia anche sui volti dei più piccoli: "Quello che amareggia profondamente – si legge nel post pubblicato sui social da parte delle vittime del furto – è riconoscere che in una città dove si riescono a rubare giocattoli per i più piccini, non c’è davvero nessuna speranza che le cose possano cambiare". Le tre donne, che si erano recate a Foggia per riunirsi al resto della famiglia, hanno denunciato tutto alla Polizia che ha avviato indagini nel tentativo di individuare i responsabili del gesto. Impresa non facile perché il furto è stato messo a segno nella notte.

Davide Eusebi