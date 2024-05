Gli rubano il telefono a Milano, lo trova con l’App e bussa a casa della ladra a Pesaro

Pesaro, 20 maggio 2024 – Per recuperare il suo telefonino ha girato letteralmente mezza Italia. Da Milano a Pesaro, seguendo la traccia del geolocalizzatore. Una vera e propria ’caccia’ che alla fine l’ha portato a bussare alla porta di una casa in aperta campagna, tra Pesaro e Gabicce, dove una donna, di fronte agli agenti della Polizia di Stato, ha dovuto, dopo un breve tentativo di smarcamento, confessare la ’marachella’. E restituire l’iPhone.

Tutto ha inizio sabato mattina, all’aeroporto di Milano Malpensa dove l’uomo, cittadino italiano domiciliato a Milano ma spesso all’estero per lavoro, è appena atterrato. Mentre si trova nella sala del ritiro bagagli dell’aeroporto, appoggia distrattamente il telefonino da qualche parte per prendere le sue valigie. Voltandosi, il telefono non c’è più. La tecnologia della Apple – e l’ingenuità dell’autore del furto – gli vengono in soccorso: il telefono infatti non viene mai spento, permettendo al suo proprietario di seguirne lo spostamento passo dopo passo. E l’approdo finale, in serata, è Pesaro: in una abitazione privata, isolata, vicino a Gabicce. Dopodiché il telefono viene spento.

Il milanese non si dà per vinto e si mette in cammino pure lui verso Pesaro. Ma non va subito in quella casa: va prima in Questura, dove racconta l’accaduto, formalizza la denuncia e chiede agli agenti di accertare il fatto. Gli agenti non si fanno pregare: una volante dell’ufficio prevenzione, coordinata dal commissario capo Carlotta Madona, viene inviata all’indirizzo indicato dall’iPhone, che nel frattempo era stato riacceso, indicando la stessa posizione.

Gli agenti si presentano alla porta e, tra lo stupore e l’imbarazzo della donna, dopo un rapido controllo recuperano il cellulare, nel frattempo privato della Sim. La responsabile del furto inizialmente tenta di respingere le accuse, ma di fronte all’evidenza dei fatti deve confessare la sua colpa. Ammette di essere atterrata anche lei a Malpensa dal Sud America, di essere ospite di alcuni parenti di Pesaro, e di aver già aquistato una nuova Sim da inserire nell’iPhone altrui. E’ stata denunciata per ricettazione, mentre il telefono è stato restituito al proprietario. Che ovviamente, felicissimo della giustizia ristabilita, ha ringraziato gli agenti della Questura di Pesaro per la professionalità e la tempestività. Poi se ne è tornato a Milano. Con il telefono ben stretto.