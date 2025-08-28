Rubano una moto e scappano all’alt. Inseguiti e presi dai carabinieri

La fuga di due tunisini appena 18enni è ha trasformato il pomeriggio di martedì in un inseguimento da film sulla Statale Adriatica, all’altezza di via Arno, con i carabinieri a tallonare i due ragazzi su una moto rubata. Alla fine, la corsa è finita male, per loro: mezzo a terra, rincorsa a piedi e arresto con tanto di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto. I protagonisti sono appunto due nordafricni, H. L. e R. N., entrambi classe 2006, entrambi disoccupati, già con precedenti denunce alle spalle. A bloccarli sono stati i militari della sezione radiomobile della compagnia di Pesaro, che li avevano intercettati nel primo pomeriggio in sella a una moto intestata a un residente di Coriano, sparita proprio ieri. Alla vista della pattuglia, i due hanno scelto la via più rischiosa: accelerare e tentare la fuga. I carabinieri li hanno seguiti, raggiunti e ammanettati. Portati in caserma, entrambi sono finiti in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione in relazione al possesso della moto rubata. Durante l’udienza di convalida davanti al giudice di Pesaro, assistiti d’ufficio dall’avvocato Marco Defendini, hanno tentato una giustificazione fragile quanto surreale: hanno detto di non ricordare nulla, di aver bevuto e di aver preso psicofarmaci.

La Procura, con il provvedimento firmato dal sostituto, ha convalidato anche la perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria: un atto che mette nero su bianco i contorni di un pomeriggio ad alto rischio, con due giovanissimi pronti a tutto pur di sottrarsi a un controllo. Ad aggravare la posizione dei due non c’è solo la fuga spericolata. I militari hanno messo a verbale l’uso di violenza, consistente proprio nel sottrarsi al controllo con modalità tali da mettere in pericolo sia gli agenti che gli automobilisti in transito. Non un dettaglio da poco: è la cornice che trasforma la scorribanda in piena resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono ora in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre resta confermato l’arresto per la resistenza.

ant. mar.