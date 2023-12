Scippato Babbo Natale: doni e giocattoli rubati dall’auto parcheggiata in garage

Pesaro, 27 dicembre 2023 - Se si arriva a rubare anche i regali dei bambini, non c'è più speranza. E' più o meno questa l'amara considerazione - postata sui social e diventata virale - di tre sorelle originarie di Foggia, che con le famiglie abitano a Pesaro e che, per Natale, sono tornate in Puglia per il periodo delle feste e si sono viste portar via tutti i doni.

Babbo Natale ascolta e desideri di una bambina. A Foggia le auto piene di regali sono state svuotate dai ladri anche se erano parcheggiate in garage

E' andata così: visto che Babbo Natale arriva la notte della vigilia, come sanno tutti, i regali per figli e nipoti erano stati 'parcheggiati' in auto. Al sicuro, pensavano le tre sorelle, visto che la macchina piena di doni per tutti (ma soprattutto per i bambini) era stata messa sotto chiave nel garage di casa.

La brutta sorpresa è arrivata il 24 sera, quando le tre ‘aiutanti di Babbo Natale’ sono andate per prendere pacchi e pacchetti da disporre sotto l'albero, come vuole la tradizione, e hanno trattenuto a stento le lacrime: non c'era più neppure un regalo, il box era stato scassinato e le auto forzate.

Nessuna consolazione nel fare la denuncia, formalizzata oggi alle forze di polizia: l'amarezza dei piccoli rimasti senza doni di Natale non può essere compensata.

Ma qualche soddisfazione, seppur magra, è arrivata dai social, dove le famiglie derubate hanno postato un messaggio di sfogo presto diventato virale. "Quello che amareggia profondamente - vi si legge - è riconoscere che in una città dove si riesce a rubare dei giocattoli per i più piccini non c'è davvero nessuna speranza che le cose possano cambiare".