Rubati tre quintali e mezzo di pesche: ladri notturni nell’azienda agricola

Montelabbate (Pesaro Urbino), 6 luglio 2025 – Erano state lasciate sull’albero per raggiungere la maturazione perfetta. Ma al momento giusto per la raccolta, l’agricoltore è rimasto a mani vuote. Circa tre quintali e mezzo di pesche di varietà ‘Royal summer’ sono state rubate l’altro giorno all’interno dei cinque ettari dell’azienda agricola di Alberto Pedini a Montelabbate, la località dell’entroterra dove questo tipo di coltivazione ha un’antica tradizione che risale al 1500 e può vantare un prodotto d’eccellenza riconosciuto dal marchio regionale ‘Qualità Marche’.

Quando la mattina presto si è recato nel campo per il raccolto, l’agricoltore si è subito accorto di quello che era accaduto. La vista di rami spezzati, le numerose foglie a terra e le piante spogliate non hanno lasciato speranze: il lavoro di mesi è sfumato in seguito all’intervento delle mani lunghe dei ladri che nella notte hanno sottratto all’azienda quasi tutto il raccolto. "Dovevamo consegnarle oggi (ieri per chi legge, ndr) al mercato di Campagna Amica – racconta il titolare Alberto Pedini –. Visto che si tratta di una varietà di pesca molto apprezzata, avevamo preso le prenotazioni dei clienti la scorsa settimana. A causa di quest’episodio purtroppo le fatiche di mesi di lavoro sono state vanificate. E non posso negare che quello che è accaduto rappresenta un danno molto grave per la nostra attività".

Secondo l’agricoltore, il furto è avvenuto tra la notte e le prime luci dell’alba. "Dai segni sul terreno pare che siano entrati nell’azienda con un furgoncino e che abbiano agito velocemente, andando diretti verso i peschi – prosegue Pedini –. Altre piante come gli albicocchi, ad esempio non sono stati toccati".

Questa non è la prima volta che i ladri allungano le mani sui prodotti agricoli dell’azienda: in passato sono stati effettuati furti soprattutto di verdure. "Si è però sempre trattato di furtarelli – spiega Pedini –. Un episodio così è la prima volta che ci capita. E’ inspiegabile. Certo è che fatti del genere fanno passare la voglia di andare avanti. Il nostro è un lavoro molto faticoso, le gioie che ci aspettiamo sono quelle di fare un bel raccolto e di poter consegnare un buon prodotto ai clienti. Quando tutto questo sfuma, è molto duro da accettare. Quello che ci resta adesso, è potenziare la sicurezza, aumentando la presenza delle telecamere".