Ruba centinaia di gratta e vinci nel bar dove lavora: arrestato 29enne

Urbino, 1 ottobre 2025 – Aveva trasformato il posto di lavoro in un piccolo tesoro personale fatto di gratta e vinci sottratti al bancone. Un ventinovenne, domiciliato in città e dipendente di un bar-sala scommesse del centro, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino perché ritenuto responsabile di una lunga serie di furti ai danni del proprio datore di lavoro.

Il titolare dell’attività aveva cominciato a insospettirsi quando, a fronte di incassi regolari, si era accorto che i gratta e vinci sparivano dal registratore di cassa. Nessun segno di effrazione, nessuna intrusione notturna: l’unica spiegazione poteva trovarsi all’interno. Così ha deciso di rivolgersi all’Arma, denunciando l’ammanco.

I Carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti e, scartata l’ipotesi di ladri esterni, hanno predisposto un controllo mirato. Nei locali è stata installata una telecamera nascosta. Bastano pochi giorni di attesa e le immagini rivelano la verità: il giovane dipendente, approfittando dei turni e dell’assenza dei colleghi, infilava nello zaino intere mazzette di gratta e vinci.

Non solo. In più occasioni si metteva subito a grattarli, verificando l’eventuale vincita. E quando i numeri gli sorridevano, non esitava ad auto-incassarsi il premio, di pochi euro, senza però pagare il corrispettivo.

Un comportamento non estemporaneo ma sistematico, ripetuto con una naturalezza tale da far pensare a una pratica consolidata. Il 22 settembre scorso i Carabinieri hanno deciso di intervenire. Lo hanno atteso a fine turno e sottoposto a perquisizione personale: nello zaino il giovane custodiva ben 82 gratta e vinci.

La successiva perquisizione domiciliare ha fornito ulteriori riscontri, confermando che i furti andavano avanti da tempo. Il danno per l’esercente è stato stimato in diverse migliaia di euro. Per il titolare, oltre al salasso economico, anche una brutta beffa: scoprire che a derubarlo non era un ladro qualunque, ma chi lavorava dietro al bancone. Il ventinovenne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto davanti al giudice del Tribunale di Urbino. L’arresto è stato convalidato e per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità giudiziaria.