Rubava i libretti di circolazione Denunciata 63enne australiana

Girava per Montelabbate senza meta, ma soprattutto con atteggiamenti eccentrici, come quello di stendersi in mezzo alla strada. Lo show però è durato poco. Una residente ha chiamato la polizia locale e quando gli agenti l’hanno fermata e perquisita, dal suo zaino sono saltati fuori numerosi libretti di circolazione. Una strana collezione su cui le indagini della polizia hanno fatto subito chiarezza, risolvendo nello stesso tempo anche le misteriose sparizioni e atti vandalici accaduti il giorno prima a diversi chilometri di distanza, a Pesaro e a Misano, ai danni di alcune auto. Tutti elementi che messi in fila hanno fatto stringere il cerchio sulla donna di Montelabbate, senza fissa dimora di 63 anni, a quanto sembra di origini australiane, che è stata denunciata, a piede libero, per furto e danneggiamento. Ma partiamo dall’inizio. Dalla mattina del 31 dicembre quando un pesarese si accorge che qualcuno è entrato nella sua macchina che aveva parcheggiato la sera prima davanti a casa. I segni sono chiari: briciole e altri resti di un bivacco sparsi per l’abitacolo, una t-shirt abbandonata sul volante, i seggiolini dei bimbi lanciati nel portabagagli e persino una lettera scritta in inglese maccheronico. Il proprietario guarda meglio la serratura della portiera, ma non ci sono segni evidenti di effrazioni. Non si riesce a capire come il misterioso topo si sia intrufolato nell’auto. Poi si accorge anche di quello che manca, come degli auricolari, spiccioli e il libretto di circolazione. Va a fare denuncia dai carabinieri. Nel frattempo salta fuori che anche un’altra macchina nella via ha avuto lo stesso trattamento. Il giorno successivo intanto la polizia municipale di Montelabbate ferma la 63enne e la ritrova in possesso dei vari libretti. Partono le chiamate ai rispettivi proprietari. Gli agenti chiudono il cerchio e per la donna scatta la denuncia.

Elisabetta Rossi