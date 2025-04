Rubava nei negozi, arrestato dalla Polizia

Taccheggiava i negozi del centro commerciale Porta Santa Lucia, ma all’ennesimo furto, dopo un inseguimento dei titolari degli esercizi, è stato arrestato. Il fatto risale alla scorsa settimana, quando gli uomini della Polizia di Stato di Urbino, hanno fermato un cittadino 34enne già noto alle Forze dell’Ordine, domiciliato in Urbino e di origine marocchina, con l’accusa di furto aggravato e rapina impropria.

Mentre degli agenti si trovavano in via Gramsci in prossimità dell’ingresso del centro commerciale, hanno visto nei pressi dell’entrata due persone intente in una colluttazione. Intervenuti tempestivamente, hanno bloccato i due e identificato il cittadino marocchino, un trentaquattrenne che era già noto perché deferito più volte all’Autorità Giudiziaria per reati contro il patrimonio e proprio per questo obbligato a presentarsi giornalmente presso il commissariato urbinate. L’altra persona coinvolta nella colluttazione, un cittadino cinese, ha quindi raccontato ai poliziotti ciò che era successo poco prima, ovvero che lo aveva rincorso dall’interno del centro commerciale fino all’uscita, per cercare di non farlo fuggire con la refurtiva di una serie di taccheggi compiuti all’interno dei vari negozi presenti al Porta Santa Lucia.

Pare che l’uomo, con una tecnica ormai collaudata, fosse riuscito ad eludere il sistema antitaccheggio ed a sottrarre alcuni capi d’abbigliamento e prodotti alimentari dalle diverse attività di vendita; sorpreso da alcuni titolari dei negozi, è stato inseguito da loro, ma sulle prime era riuscito a divincolarsi dalla presa di un responsabile che cercava di fermarlo. L’ultimo, che l’ha bloccato definitivamente, è stato poi l’uomo cinese, trovato dai poliziotti nelle fasi finali dell’inseguimento.

L’intervento tempestivo del personale del Commissariato urbinate ha fatto il resto, concludendo definitivamente il tentativo di fuga del ladro. "L’episodio – dicono dal commissariato urbinate – sottolinea l’importanza del costante presidio del territorio da parte della Polizia di Stato, nonché la collaborazione dei cittadini e dei commercianti, che si conferma fondamentale per garantire la sicurezza della collettività".

gio. vol.